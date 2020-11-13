ЕС готов ввести новые санкции против Беларуси на фоне смерти протестующего

Фото: Петер Стано (mzv sk)

В Европейском союзе назвали смерть протестующего в Минске Романа Бондаренко результатом возмутительных и постыдных действий белорусских властей. В случае продолжения репрессий и насилия в отношении демонстрантов в ЕС готовы ввести дополнительные санкции против Беларуси.

Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

"Это возмутительный и постыдный результат действий белорусских властей, которые не только прямо и жестоко подавляли собственное население, но и создали среду, в которой могут иметь место такие беззаконные насильственные действия", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе выразили солидарность с белорусами, которые пострадали в результате действий белорусских властей. Также в ЕС ожидают, что власти прекратят насилие и преследования, а также освободят всех незаконно задержанных, в том числе и политзаключенных, и проведут независимое расследование злоупотреблений властью.

"Европейский Союз уже ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, и готов ввести дополнительные санкции", - добавили в ЕС.

Напомним, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне похитили неизвестные люди в масках. Через несколько часов 31-летний мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Также РБК-Украина писало, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала Романа Бондаренко, который умер от побоев силовиков, героем Беларуси. Она заявила, что не простит режиму Александра Лукашенко это убийство.