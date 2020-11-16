ЄС може ввести нові санкції проти Білорусі, - Reuters

Фото: прапори ЄС (csamir.com)

Німеччина обговорює з Європейським союзом можливість введення нових санкцій проти керівництва Білорусі. Нові обмеження почали обговорюватися після того, як сотні протестувальників були затримані під час масових демонстрацій в неділю.

Про це повідомляє Reuters.

"Цілком можливо, що ці заходи можуть бути спрямовані проти компаній, причетних до порушень прав людини", - заявив представник Міністерства закордонних справ Німеччини.

Нагадаємо, ввечері 12 листопада в Мінську помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі люди в масках викрали з так званої "Площі Змін", а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню.

Після цього в Євросоюзі заявили, що готові запровадити додаткові санкції проти Білорусі в разі продовження репресій і насильства щодо демонстрантів.

Крім того, вчора на протестах у Білорусі затримали понад 1100 людей. Затримання відбувалися в різних містах країни, в тому числі і в Мінську.