ЄС може ввести нові санкції проти Білорусі

Фото: глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч (flickr.com/premierrp)

Впровадження нових санкції проти Білорусі залежить від дії влади

Європейський союз може розглянути питання введення нових санкцій проти Білорусі після проведення президентських виборів в країні. Однак таке рішення буде залежати від розвитку ситуації і дії влади країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, передає Reuters.

"Санкції будуть однією з опцій до розгляду", - заявив міністр.,

Чапутовіч також висловив надію, що сценарію з введенням обмежень вдасться уникнути.

Нагадаємо, в неділю в Білорусі пройшли вибори президента. Після закриття виборчих дільниць по всій країні спалахнули протести. В результаті правоохоронці затримали понад три тисячі осіб.

Крім того, в ході зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними ЦВК, перемогу у виборах здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосували більше ніж 80% осіб.