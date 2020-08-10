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ЄС може ввести нові санкції проти Білорусі

Варшава, Понеділок 10 серпня 2020 14:31
ЄС може ввести нові санкції проти Білорусі
Фото: глава МЗС Польщі Яцек Чапутовіч (flickr.com/premierrp)
Автор: РБК-Україна

Впровадження нових санкції проти Білорусі залежить від дії влади

Європейський союз може розглянути питання введення нових санкцій проти Білорусі після проведення президентських виборів в країні. Однак таке рішення буде залежати від розвитку ситуації і дії влади країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, передає Reuters.

"Санкції будуть однією з опцій до розгляду", - заявив міністр.,

Чапутовіч також висловив надію, що сценарію з введенням обмежень вдасться уникнути.

Нагадаємо, в неділю в Білорусі пройшли вибори президента. Після закриття виборчих дільниць по всій країні спалахнули протести. В результаті правоохоронці затримали понад три тисячі осіб.

Крім того, в ході зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

Раніше повідомлялося, що за попередніми даними ЦВК, перемогу у виборах здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосували більше ніж 80% осіб.

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