ЕС ввел в действие защиту беженцев из Украины. Можно жить и работать до 3 лет

Из-за войны России против Украины Европейский союз ввел в действие временный механизм защиты украинских беженцев. Он позволит беженцам легально жить и работать в странах Евросоюза до 3 лет.

Сообщается, что данный механизм применяется в связи с массовым притоком людей из Украины и направлен на обеспечение немедленной защиты перемещенных лиц. Цель - позволить беженцам пользоваться правами на всей территории ЕС, которые включают проживание, доступ к рынку труда и жилью, медицинскую помощь и доступ к образованию для детей.

Согласно механизму, сразу же активируется защита на первоначальный период в один год. Далее этот период может быть автоматически продлен максимум на один год. Кроме того, в дальнейшем Еврокомиссия может предложить продлить временную защиту еще на один год.

Также подчеркивается, что механизм может быть отменен, если ситуация в Украине позволит безопасное и долговременное возвращение.

Данный механизм распространяется на граждан Украины и иностранцев, если они проживали в стране до 24 февраля 2022 года. При этом страны-участницы ЕС могут применять его и в отношении тех, кто покинул страну незадолго до 24 февраля или выехали в туристических или рабочих целях непосредственно перед этой датой.