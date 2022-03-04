ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС ввів у дію захист біженців з України. Можна жити і працювати до 3 років

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 04 березня 2022 18:49
ЄС ввів у дію захист біженців з України. Можна жити і працювати до 3 років Фото: українські біженці (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Через війну Росії проти України Європейський союз ввів у дію тимчасовий механізм захисту українських біженців. Він дозволить біженцям легально жити і працювати в країнах Євросоюзу до 3 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що даний механізм застосовується у зв'язку з масовим припливом людей з України і спрямований на забезпечення негайного захисту переміщених осіб. Мета - дозволити біженцям користуватися правами на всій території ЄС, які включають проживання, доступ до ринку праці та житла, медичну допомогу і доступ до освіти для дітей.

Згідно з механізмом, відразу ж активується захист на початковий період в один рік. Далі цей період може бути автоматично продовжений максимум на один рік. Крім того, надалі Єврокомісія може запропонувати продовжити тимчасовий захист ще на один рік.

Також підкреслюється, що механізм може бути скасований, якщо ситуація в Україні дозволить безпечне і довготривале повернення.

Даний механізм поширюється на громадян України та іноземців, якщо вони проживали в країні до 24 лютого 2022 року. При цьому країни-учасниці ЄС можуть застосовувати його і щодо тих, хто покинув країну незадовго до 24 лютого або виїхали в туристичних або робочих цілях безпосередньо перед цією датою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за тиждень з початку повномасштабного вторгнення і війни Росії проти України, з країни виїхав 1 мільйон осіб.

Термінові важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Біженці Війна Росії проти України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна