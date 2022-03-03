ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 05:45
В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю Фото: беженцы на границе с Венгрией (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

За неделю с момента начала полномасштабного вторжения и войны России против Украины, из нашей страны выехали 1 миллион человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями выезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - написал он в Twitter вечером в среду.

Представитель ООН добавил, чтобы еще для многих миллионов граждан в Украине "пора замолчать пушкам", чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь.

Также Гранди рассказал, что в связи с прибыванием вынужденных украинских переселенцев, спасающихся от войны, он направляется в Румынию с визитом, затем планирует через несколько дней прибыть в Молдову и Польшу, чтобы "оценить положение беженцев и заверить принимающие правительства в готовности УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) оказать поддержку".

Ранее сообщалось, что Канада готовится отменить визы для украинцев, спасающихся от войны России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Беженцы Война России против Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси