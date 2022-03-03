В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю
За неделю с момента начала полномасштабного вторжения и войны России против Украины, из нашей страны выехали 1 миллион человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
"Всего за семь дней мы стали свидетелями выезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - написал он в Twitter вечером в среду.
Представитель ООН добавил, чтобы еще для многих миллионов граждан в Украине "пора замолчать пушкам", чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь.
Также Гранди рассказал, что в связи с прибыванием вынужденных украинских переселенцев, спасающихся от войны, он направляется в Румынию с визитом, затем планирует через несколько дней прибыть в Молдову и Польшу, чтобы "оценить положение беженцев и заверить принимающие правительства в готовности УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) оказать поддержку".
Ранее сообщалось, что Канада готовится отменить визы для украинцев, спасающихся от войны России.
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