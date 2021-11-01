ЕС введет новые санкции против Беларуси в середине ноября, - журналист

Европейский союз введет новые санкции против режима в Беларуси. Пятый пакет санкций должны одобрить до середины ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter
В частности, новые ограничения будут введены из-за миграционного шантажа стран Евросоюза.
"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение внешних границ государства-члена ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государства-члена". 5-й пакет санкций должен поступить до середины ноября", - написал журналист.
Напомним, недавно Европарламент призвал ЕС принять пятый пакет санкций против режима в Беларуси, отметив, что предыдущие ограничения недостаточно эффективны.