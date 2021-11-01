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ЕС введет новые санкции против Беларуси в середине ноября, - журналист

Автор: Мария Кучерявец

Европейский союз введет новые санкции против режима в Беларуси. Пятый пакет санкций должны одобрить до середины ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter

В частности, новые ограничения будут введены из-за миграционного шантажа стран Евросоюза.

"Дипломаты ЕС договорились на прошлой неделе расширить критерии санкций для Беларуси, включив в них "незаконное пересечение внешних границ государства-члена ЕС и "контрабанду незаконных товаров на территорию государства-члена". 5-й пакет санкций должен поступить до середины ноября", - написал журналист.

Напомним, недавно Европарламент призвал ЕС принять пятый пакет санкций против режима в Беларуси, отметив, что предыдущие ограничения недостаточно эффективны.

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