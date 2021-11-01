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ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі в середині листопада, - журналіст

Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз запровадить нові санкції проти режиму в Білорусі. П'ятий пакет санкцій мають схвалити до середини листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter

Зокрема, нові обмеження будуть введені через міграційний шантаж країн Євросоюзу.

"Дипломати ЄС домовилися минулого тижня розширити критерії санкцій для Білорусі, включивши до них "незаконне перетинання" зовнішніх кордонів держави-члена ЄС та "контрабанду незаконних товарів на територію держави-члена". 5-й пакет санкцій повинен надійти до середини листопада", - написав журналіст.

Нагадаємо, нещодавно Європарламент закликав ЄС прийняти п'ятий пакет санкцій проти режиму в Білорусі, зазначивши, що попередні обмеження не є достатньо ефективними.

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