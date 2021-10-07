ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Европарламент требует ввести пятый пакет санкций против режима в Беларуси

Новина українською →
Бельгия, Четверг 07 октября 2021 18:22
Европарламент требует ввести пятый пакет санкций против режима в Беларуси Фото: Европарламент требует ввести пятый пакет санкций против режима в Беларуси
Автор: Сергей Пышкин

Европарламент призывает ЕС к принятию пятого пакета санкций против режима в Беларуси. Парламентарии убеждены в том, что предыдущие ограничения не являются достаточно эффективными.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Евродепутаты призвали Евросоюз к ужесточению санкций против режима Лукашенко в Беларуси.

За резолюцию "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления" проголосовали 506 парламентариев, среди которых 29 - выступили против, еще 139 - воздержались.

"Европарламент настоятельно рекомендует Европейскому совету на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года согласовать всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима", - отмечается в резолюции.

Евродепутаты настаивают на том, чтобы Совет Европейского союза принял пятый пакет санкций. Новые ограничения должны быть сосредоточены на лицах и организациях, вовлеченных в репрессии в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент Беларусь Александр Лукашенко
NEWS
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
Объявлен лауреат Нобелевской премии 2021 по литературе
DAILY
Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями
Милан Лелич, Владислав Красинский Не только НАТО и ЕС. Как и зачем Украина создает альянсы с ближайшими соседями