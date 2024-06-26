ЄС введе нові санкції проти Білорусі: посли дали "зелене світло"

Посли країн-членів Європейського союзу схвалили новий пакет санкцій проти Білорусі за підтримку війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головування Бельгії в Раді ЄС у Twitter (Х).

"Цей пакет посилить наші заходи у відповідь на вторгнення Росії в Україну, включаючи боротьбу з обходом санкцій", - йдеться у повідомленні.

Санкції є відповіддю ЄС на підтримку Білоруссю загарбницької війни РФ проти України.

Як зазначається, у середу, 26 червня, комітет постійних представників ЄС досяг принципової згоди щодо нового пакету санкцій проти білоруського режиму.

Санкції Євросоюзу

Нагадаємо, що у понеділок, 24 червня, Рада Європи офіційно ухвалила новий пакет санкцій проти Росії за війну проти України. Це вже 14-й пакет антиросійських санкцій від початку повномасштабного вторгнення.

Цьому разу до санкційного списку ЄС потрапили російські актори, співаки, пропагандисти, співробітники ФСБ, мати глави Чечні Рамзана Кадирова. Також обмеження ввели проти російського бізнесу та міжнародного дитячого центру "Артек", який захопили росіяни з моменту окупації Криму.

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