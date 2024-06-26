ЕС введет новые санкции против Беларуси: послы дали "зеленый свет"
Послы стран-членов Европейского союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси за поддержку войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС в Twitter (Х).
Как отмечается, в среду, 26 июня, комитет постоянных представителей ЕС достиг принципиального согласия по новому пакету санкций против белорусского режима.
Санкции являются ответом ЕС на поддержку Беларусью захватнической войны РФ против Украины.
"Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", - говорится в сообщении.
Санкции Евросоюза
Напомним, что в понедельник, 24 июня, Совет Европы официально принял новый пакет санкций против России за войну против Украины. Это уже 14-й пакет антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения.
В этот раз в санкционный список ЕС попали российские актеры, певцы, пропагандисты, сотрудники ФСБ, мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Также ограничения ввели против российского бизнеса и международного детского центра "Артек", который захватили россияне с момента оккупации Крыма.
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