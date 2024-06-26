ЕС введет новые санкции против Беларуси: послы дали "зеленый свет"

Послы стран-членов Европейского союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси за поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС в Twitter (Х).

"Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в среду, 26 июня, комитет постоянных представителей ЕС достиг принципиального согласия по новому пакету санкций против белорусского режима.

Санкции Евросоюза

Напомним, что в понедельник, 24 июня, Совет Европы официально принял новый пакет санкций против России за войну против Украины. Это уже 14-й пакет антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения.

В этот раз в санкционный список ЕС попали российские актеры, певцы, пропагандисты, сотрудники ФСБ, мать главы Чечни Рамзана Кадырова. Также ограничения ввели против российского бизнеса и международного детского центра "Артек", который захватили россияне с момента оккупации Крыма.

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