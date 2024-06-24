Мати Кадирова, Охлобистін та ФСБшники. Хто увійшов у 14-й санкційний список ЄС

Рада ЄС сьогодні ухвалила 14-й пакет санкцій проти РФ повномасштабне вторгнення в Україну. Крім важливих секторів економіки обмеження торкнулися 116 фізичних та юридичних осіб, серед яких відомі співаки, актори, пропагандисти та ті, хто працює на ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Ради Європейського союзу.

Актори, співаки, пропагандисти

До списку зокрема потрапила відома співачка Поліна Гагаріна. Зазначено, що вона регулярно виступає у рамках держпропаганди, наприклад, "на заходах на честь незаконної анексії чотирьох українських регіонів чи річниці анексії Криму".

"Вона таким чином підтримує дії, що підривають територіальну цілісність України. З початком агресивної війни Росії проти України Поліна Гагаріна змогла отримати значний дохід від уряду, який несе відповідальність за анексію Криму та дестабілізацію України", - вказано на офіційному сайті Ради ЄС.

Також під санкціями й співак Shaman (Ярослав Дронов), а також актори Іван Охлобистін (грав роль епатажного доктора Бикова у серіалі "Інтерни") та В'ячеслав Манучаров.

Список поповнив і засновник News Media (до нього входять російські пабліки Life, Mash, Shot) Арам Габрелянов. Голова організації "Інститут розвитку інтернету" Олексій Гореславський, яка фінансувала створення серіалу "Слово пацана".

Під санкціями тепер і колишня спортсменка та телеведуча Марія Кисельова (вела гру "Слабка ланка"), нині депутат Мосміськдуми.

Бізнес

Під обмеженнями гендиректор компанії "Балтика" Таймураз Боллоєв (цю компанію Кремль після війни забрав у міжнародного концерну Carlsberg).

Серед великих компаній - найбільша судноплавна компанія Росії "Совкомфлот", пасажирська авіакомпанія "Уральські авіалінії" та вантажний авіаперевізник "Волга-Дніпро" (разом із власниками).

У списку й мільярдери Роман Троценко та Ігор Алтушкін, а також держсекретар "російсько-білоруської союзної освіти" Дмитро Мезенцев.

Мати Кадирова, "Артек", ФСБшники й не лише

Санкції торкнулися так званий "громадський фонд імені Кадирова" та мати голови Чечні - Аймані Кадирову (у списку санкцій зазначається, що фонд Кадирова здійснював освітні та мілітаристські програми для українських дітей та підлітків з метою відторгнення їх від України та їх рідних).

Обмеження торкнулися: командувача ВМФ РФ адмірала Олександра Моїсеєва, губернатора Орловської області Андрія Кличкова, голови Росмайна Вадима Яковенка, "Білоруського союзу молоді" та його першого секретаря ЦК Олександра Лук'янова, посла з особливих доручень МЗС РФ Родіона Мірошника.

У переліку й Руслан Перетятько та Андрій Коринець з "групи Каллісто". Вона включає офіцерів російської військової розвідки, які організовують фішингові кампанії з метою збереження конфіденційних даних у державних структурах, включаючи оборону та зовнішні зв’язки.

Крім того, обмежувальні заходи накладені на Олександра Склянко і Миколу Чорних з "хакерської групи Армагеддон", яку підтримує російська ФСБ. Ця група здійснює різні кібератаки, що надають істотний вплив на уряди країн-членів ЄС і України.

Європейський союз також включив до списку санкцій двох діючих співробітників ФСБ в окупованому Криму і Севастополі та Міжнародний дитячий центр "Артек". Він знаходиться під контролем Міністерства освіти Росії з моменту окупації Криму.