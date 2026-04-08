ЄС впроваджує нову систему перетину кордону: що важливо знати українцям

Як працює система EES

За інформацією EEAS, система EES - це технологічне рішення для контролю кордонів 29 європейських країн. Вона автоматично реєструє кожного мандрівника, який не має громадянства ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії чи Швейцарії, при перетині зовнішньої межі зони.

Під час проходження контролю система збирає дані про особу, місце в'їзду та виїзду, а також біометричні показники - відбитки пальців та сканування обличчя.

Ці дані зберігатимуться в єдиній базі, що дозволить відмовитися від ручного проставлення печаток у закордонних паспортах.

Кого стосуються зміни

Нові правила поширюються на іноземців, які подорожують з метою короткострокового перебування - до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

Це стосується як громадян країн із візовим режимом, так і тих, хто користується правом безвізових поїздок.

Запровадження системи має на меті пришвидшити проходження кордону завдяки терміналам самообслуговування.

Крім того, це дозволить ефективніше виявляти осіб, які перевищують термін перебування в Європі або використовують підроблені документи.