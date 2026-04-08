ЕС вводит новую систему пересечения границы: что важно знать украинцам

В Европе с 10 апреля заработает автоматизированная система регистрации въезда и выезда (EES) для граждан стран, не входящих в ЕС. Новые правила заменяют ручное штампование паспортов цифровым учетом на границах 29 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные ресурсы Европейского Союза и дипломатическую службу ЕС (EEAS).
По информации EEAS, система EES - это технологическое решение для контроля границ 29 европейских стран. Она автоматически регистрирует каждого путешественника, который не имеет гражданства ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии, при пересечении внешней границы зоны.
Во время прохождения контроля система собирает данные о личности, месте въезда и выезда, а также биометрические показатели - отпечатки пальцев и сканирование лица.
Эти данные будут храниться в единой базе, что позволит отказаться от ручного проставления печатей в загранпаспортах.
Новые правила распространяются на иностранцев, путешествующих с целью краткосрочного пребывания - до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Это касается как граждан стран с визовым режимом, так и тех, кто пользуется правом безвизовых поездок.
Введение системы имеет целью ускорить прохождение границы благодаря терминалам самообслуживания.
Кроме того, это позволит эффективнее выявлять лиц, превышающих срок пребывания в Европе или использующих поддельные документы.
Напомним, в последнее время страны Европейского Союза существенно усилили меры безопасности на своих границах. В частности, Польша продлила временный пограничный контроль на границе с Германией и Литвой до октября 2026 года. Такое решение в Варшаве объяснили угрозой гибридных атак и миграционным давлением со стороны режимов Путина и Лукашенко.
Кроме того, Еврокомиссия ограничила выдачу многократных шенгенских виз для граждан РФ. Хотя действующие визы остаются действительными, получить новые мультивизы россиянам стало значительно сложнее.
Также в ЕС согласовали механизм, позволяющий упростить процедуру приостановления безвизового режима с третьими странами. Сообщалось, что первой страной, к которой могут применить эти ограничения, рискует стать Грузия.