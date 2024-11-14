ЄС вперше в історії спільно закупить зброю, частину отримає Україна

Європейська комісія вперше в історії схвалила фінансування спільної закупівлі зброї держав-членів ЄС, зокрема ракет та боєприпасів. Частина з них піде на допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Як зазначається, фінансування ЄС отримають п’ять проєктів, які реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Кожен із них отримає 60 млн євро підтримки від ЄС.

Загальна вартість проєктів перевищує 11 млрд євро. У них беруть участь 20 країн-членів ЄС.

Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, два - боєприпасів калібру 155 мм, ще один - бронетранспортерів.

У Єврокомісії зазначили, що більшість відібраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України. Зокрема, ЗСУ зможуть отримати системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпаси.