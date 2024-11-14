ЄС вперше в історії спільно закупить зброю, частину отримає Україна
Європейська комісія вперше в історії схвалила фінансування спільної закупівлі зброї держав-членів ЄС, зокрема ракет та боєприпасів. Частина з них піде на допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.
Як зазначається, фінансування ЄС отримають п’ять проєктів, які реалізуються в межах Європейського інструменту зміцнення оборонної промисловості через спільні закупівлі (EDIRPA). Кожен із них отримає 60 млн євро підтримки від ЄС.
Загальна вартість проєктів перевищує 11 млрд євро. У них беруть участь 20 країн-членів ЄС.
Два проєкти стосуються спільної закупівлі систем протиповітряної оборони Mistral та IRIS-T SLM, два - боєприпасів калібру 155 мм, ще один - бронетранспортерів.
У Єврокомісії зазначили, що більшість відібраних проєктів також передбачають закупівлю оборонної продукції, призначеної для України. Зокрема, ЗСУ зможуть отримати системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також боєприпаси.
Снаряди для України від ЄС
У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС узгодили план спільної закупівлі боєприпасів, що мав на меті забезпечити Україну 1 мільйоном снарядів протягом року.
Однак у листопаді ЄС повідомив, що, ймовірно, не зможе повністю реалізувати план із постачання обіцяного 1 мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року.
Раніше голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомляв, що ЄС наближається до виконання обіцянки щодо постачання Україні артилерійських снарядів на рік. Постачання майже досягли цієї позначки.
Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів.
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