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ЕС впервые в истории совместно закупит оружие, часть получит Украина

Четверг 14 ноября 2024 20:20
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ЕС впервые в истории совместно закупит оружие, часть получит Украина Фото: ЕС впервые в истории совместно закупит оружие, часть получит Украина (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейская комиссия впервые одобрила финансирование совместной закупки оружия государств-членов ЕС, в частности ракет и боеприпасов. Часть из них пойдет на помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Как отмечается, финансирование ЕС получат пять проектов, реализуемых в рамках Европейского инструмента укрепления оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA). Каждый из них получит 60 млн евро поддержки от ЕС.

Общая стоимость проектов превышает 11 млрд евро. В них участвуют 20 стран-членов ЕС.

Два проекта касаются совместной закупки систем противовоздушной обороны Mistral и IRIS-T SLM, два - боеприпасов калибра 155 мм, еще один - бронетранспортеров.

В Еврокомиссии отметили, что большинство отобранных проектов также предполагают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины. В частности, ВСУ смогут получить системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы.

Снаряды для Украины от ЕС

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов, целью которого было обеспечить Украину 1 миллионом снарядов в течение года.

Однако в ноябре ЕС сообщил, что, вероятно, не сможет полностью реализовать план по поставке обещанного 1 миллиона артиллерийских снарядов Украине до марта 2024 года.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что ЕС приближается к выполнению обещания по поставкам Украине артиллерийских снарядов в год. Поставки почти достигли этой отметки.

На днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца года европейские партнеры должны успеть полностью реализовать инициативу по поставке Украине миллиона снарядов.

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