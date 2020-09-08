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ЕС ожидает от Минска немедленного освобождения задержанных демонстрантов

Брюссель, Вторник 08 сентября 2020 04:26
ЕС ожидает от Минска немедленного освобождения задержанных демонстрантов
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: РБК-Украина

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель осудил непрекращающиеся аресты и задержания без объяснений по политическим мотивам в Беларуси. ЕС ожидает, что белорусские власти немедленно освободят всех задержанных в ходе протестов.

Заявление Борреля опубликовано на официальном сайте ЕС.

Он отметил, что совсем недавно мишенями стали Мария Колесникова, Андрей Егоров, Ирина Сухий, Антон Родненков и Иван Кравцов, а после воскресного мирного марша единства были задержаны 633 человека.

"Государственные власти в Беларуси продолжают запугивать или допускать запугивание своих граждан все более беззаконным образом и грубо нарушают как свои собственные внутренние законы, так и международные обязательства", - говорится в заявлении.

ЕС ожидает от белорусских властей немедленного освобождения всех задержанных по политическим мотивам до и после фальсифицированных 9 августа президентских выборов.

Боррель потребовал, чтобы гражданское общество и участники дискуссий о будущем Беларуси, включая членов Координационного совета, "были защищены от запугивания, принудительного изгнания, произвольных арестов и насилия".

"Должны преобладать верховенство закона и правосудие, и должно быть проведено тщательное и прозрачное расследование всех предполагаемых нарушений, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы ожидаем, что власти прекратят политические преследования и включатся в инклюзивный национальный диалог при полном соблюдении демократических и основных прав белорусского народа", - заявил глава дипломатии ЕС.

Боррель отметил, что ЕС введет санкции в отношении лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов.

Напомним, на протестах в Беларуси 6 сентября силовики задержали сотни демонстрантов. Среди задержанных подросток, пожилые люди и спасатели.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что ЕС ужесточит санкции против Беларуси если Лукашенко не отреагирует на требования прекратить массовые задержания протестующих и не наладит общенациональный диалог.

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