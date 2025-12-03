ЄС внесе Росію до "чорного списку" за відмивання грошей, - Politico

Як зазначає видання, Глобальна наглядова група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до "чорного списку", незважаючи на докази, представлені урядом України, через опір країн групи BRICS, до якої входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.

Законодавці ЄС неодноразово закликали Європейську комісію зробити те, чого не змогла FATF.

Комісія зобов'язалася завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для виключення Об'єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару зі списку на початку цього року.

В інших внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою.

Зазначається, що Євросоюз вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС.

Внесення до "чорного списку" змусить фінансові установи посилити належну ретельність щодо всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходів, додатково знизити ризики.

ЄС зазвичай приєднується до рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей. AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року.