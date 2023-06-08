Україна закликала FATF внести Росію до "чорного списку" за фінансування тероризму

Україна закликала Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force - FATF) внести РФ до "чорного списку" під час пленарного засідання в Парижі 19-23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

За даними прес-служби, міністр фінансів Сергій Марченко офіційно звернувся до міністрів фінансів країн-членів FATF включити Росію до "чорного списку" за принципові порушення стандартів FATF.

FATF очолює глобальну боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. 24 лютого 2023 року FATF призупинила членство Росії в організації. Також Група закликала всі юрисдикції "зберігати обачність щодо загроз доброчесності, безпеки та захищеності міжнародної фінансової системи, що виникли внаслідок війни Росії проти України".

Злочини Росії

Росія вчинила низку нових порушень з моменту призупинення її членства, зокрема:

Терористичні акти, які створюють ризики для тисяч цивільних осіб:

6 червня 2023 року Росія зруйнувала Каховську дамбу в Херсонській області, спричинивши одну з найбільших техногенних катастроф в Європі за останні десятиліття. "Цим актом терору Росія наражає на небезпеку тисячі цивільних осіб і руйнує екосистеми для майбутніх поколінь. Це також ще більше ускладнює технічне обслуговування найбільшої атомної електростанції в Європі, оскільки катастрофа може вплинути на рівень води, що використовується для охолодження реакторі", - зазначили в Мінфіні.

Фінансування розповсюдження ядерної зброї - Росія затвердила передачу ядерної зброї білорусі:

25 травня 2023 року Росія санкціонувала передачу тактичної ядерної зброї білорусі, що стало першою передачею ядерної зброї за межі Росії з часів розпаду Радянського Союзу.

29 травня 2023 року президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ядерна зброя буде для всіх (союзних країн)", що викликає занепокоєння з приводу ядерного розповсюдження.

Росія продовжує торгувати зброєю з юрисдикціями, на які поширюються санкції ООН:

Судна під російським та іранським прапорами маскують судноплавні маршрути в Каспійському морі, щоб торгувати зброєю та уникати санкцій. Аналітики очікують, що у 2023 році рівень недобросовісної діяльності та "сірих" суднозаходів на Каспійському морі залишатиметься високим.

"Внесення Росії до "чорного списку" обмежить її доступ до зовнішніх ринків та вимагатиме від усіх юрисдикцій FATF застосовувати посилену перевірку та ефективні контрзаходи для захисту міжнародної фінансової системи від постійно зростаючих ризиків, які створює Росія. Це захистить глобальну фінансову безпеку, допоможе закрити існуючі лазівки в санкційних режимах і зупинити неспровоковану і незаконну війну проти України", - заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

Намагання Кремля уникнути включення покарання

Включення до чорного списку FATF поставить уряд Путіна в одну компанію з Північною Кореєю, Іраном і М'янмою, єдиними країнами з таким статусом, і занурить його економіку в ще більшу ізоляцію через війну.

Агентство Bloomberg повідомляло, що Кремль за лаштунками чинить тиск на уряди, зокрема на Індію, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення Росії на фінансову державу-ізгой через її вторгнення в Україну.

Зокрема, Москва закликала Індію протистояти будь-яким крокам України щодо включення Росії до "чорного списку" країн з високим рівнем ризику на зустрічі і заявило, що навіть потрапляння до меншого "сірого списку" викличе труднощі.