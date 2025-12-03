ЄС внесе Росію до "чорного списку" за відмивання грошей, - Politico
Європейський Союз додасть Росію до свого "чорного списку" країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як зазначає видання, Глобальна наглядова група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинив членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не включив її до "чорного списку", незважаючи на докази, представлені урядом України, через опір країн групи BRICS, до якої входять Бразилія, Індія, Китай і Південна Африка.
Законодавці ЄС неодноразово закликали Європейську комісію зробити те, чого не змогла FATF.
Комісія зобов'язалася завершити перегляд до кінця 2025 року, щоб отримати їхню підтримку для виключення Об'єднаних Арабських Еміратів і Гібралтару зі списку на початку цього року.
В інших внутрішніх документах Єврокомісія зазначила, що оцінка була ускладнена відсутністю обміну інформацією з Москвою.
Зазначається, що Євросоюз вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС.
Внесення до "чорного списку" змусить фінансові установи посилити належну ретельність щодо всіх транзакцій і змусить банки, які ще не вжили заходів, додатково знизити ризики.
ЄС зазвичай приєднується до рішень FATF, але з цього року він має власний орган з протидії відмиванню грошей. AMLA братиме участь у складанні чорного списку з липня 2027 року.
FATF відмовляється включати Росію до "чорного списку"
Нагадаємо, у червні 2022 року Росію виключили з керівних органів FATF - Глобальної наглядової групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей.
Організація визнала військові дії Росії проти України такими, що суперечать основним принципам організації, що спрямовані на сприяння безпеці, цілісності світової фінансової системи.
Водночас Україна закликала FATF внести Росію до "чорного списку" за фінансування тероризму.
Однак FATF неодноразово відмовлялася включати Росію до "чорного" і навіть "сірого" списку, попри те, що Україна надає докази участі Москви у фінансуванні тероризму та співпраці з режимами Ірану та Північної Кореї.
У жовтні 2024 року повідомлялося, що FATF має ухвалити рішення щодо включення Росії до свого "чорного списку". Однак цього так і не сталося.