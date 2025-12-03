ЕС внесет Россию в "черный список" за отмывание денег, - Politico

Европейский Союз добавит Россию в свой "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как отмечает издание, Глобальная наблюдательная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включила ее в "черный список", несмотря на доказательства, представленные правительством Украины, из-за сопротивления стран группы BRICS, в которую входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.

Законодатели ЕС неоднократно призывали Европейскую комиссию сделать то, чего не смогла FATF.

Комиссия обязалась завершить пересмотр до конца 2025 года, чтобы получить их поддержку для исключения Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка в начале этого года.

В других внутренних документах Еврокомиссия отметила, что оценка была затруднена отсутствием обмена информацией с Москвой.

Отмечается, что Евросоюз уже имеет широкий спектр санкций, которые существенно ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам ЕС.

Внесение в "черный список" заставит финансовые учреждения усилить надлежащую тщательность по всем транзакциям и заставит банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизить риски.

ЕС обычно присоединяется к решениям FATF, но с этого года он имеет собственный орган по противодействию отмыванию денег. AMLA будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года.