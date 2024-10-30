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ЄС визначив для Грузії умови повернення на європейський шлях

Брюссель, Середа 30 жовтня 2024 19:10
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ЄС визначив для Грузії умови повернення на європейський шлях Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Грузія має виконати кілька умов для повернення на європейський шлях. Для цього потрібна політична воля влади країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

Боррель нагадав, що парламентські вибори в Грузії, що відбулися 26 жовтня, були визнані незалежними спостерігачами вільними та чесними. І така ситуація стала частиною тенденції у країні, яка спостерігається протягом останніх місяців.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що Грузія ухиляється від цінностей та принципів Євросоюзу, але повернутися на європейський шлях можливо за наявності політичної волі.

"Ми пропонуємо чіткий шлях для повернення на шлях до ЄС: скасування закону про "іноземний вплив", який мав паралізуючий ефект на громадянське суспільство та ЗМІ, та закону про так звані "сімейні цінності", тому що дискримінація - не цінність у нашій європейській родині", - наголосив Боррель.

За його словами, виконання таких умов стане першою ознакою конкретного зобов'язання Тбілісі.

Скандальний закон у Грузії

Нагадаємо, цього року грузинський парламент ухвалив скандальний закон, який є фактично копією російського закону "про іноагентів". Він передбачає, що неурядові організації та ЗМІ, закордонне фінансування яких становить понад 20%, мають зареєструватися.

На Заході різко розкритикували такий крок. До того ж нещодавно ЄС оголосив про припинення процесу вступу Грузії до блоку.

Як повідомив сьогодні, 30 жовтня, кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, ЄС погодиться розпочати переговори про вступ Грузії лише за зміни поточного курсу.

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