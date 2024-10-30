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ЄС прив'яже початок переговорів про вступ Грузії до зміни курсу, - ЗМІ

Брюссель, Середа 30 жовтня 2024 16:17
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ЄС прив'яже початок переговорів про вступ Грузії до зміни курсу, - ЗМІ Фото: ЄС прив'яже початок переговорів про вступ Грузії до зміни курсу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Єврокомісія у звіті про розширення порекомендує Грузії змінити курс. Без цього ЄС не зможе розпочати переговори про вступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в X (Twitter) та "Ехо Кавказу".

Як зазначає журналіст, Єврокомісія у звіті про розширення закріпить пункт про обов'язкову зміну курсу дій Грузії для подальшої євроінтеграції.

"Якщо Грузія не змінить поточний курс дій, який ставить під загрозу її шлях до ЄС, і не продемонструє відчутних зусиль для усунення невирішених проблем і ключових реформ, Єврокомісії не матиме можливості розглянути рекомендацію про початок переговорів з Грузією", - зазначає Йозвяк.

"Ехо Кавказу" також повідомляє, що у звіті Єврокомісії нагадає про негативні зміни, які фактично є кроками назад на шляху до європейської інтеграції Грузії. Йдеться, зокрема, про скандальний закон про іноагентів, а також загальні антиєвропейські настрої чиновників.

"В результаті процес приєднання Грузії фактично було припинено. Грузія також досягла незначного прогресу в реалізації дев'яти кроків, передбачених Комунікацією про розширення Європейської комісії 2023 року", - цитує звіт видання.

Єврокомісія наголосить на численних порушеннях під час парламентських виборів 26 жовтня. Грузії порекомендують повернутися до виконання рекомендацій, припинити поширювати дезінформацію про ЄС і протистояти ворожій риториці.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Грузія отримала статус кандидата на членство в ЄС. Тоді ж лідери ЄС схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

Вибори у Грузії

У суботу, 26 жовтня, у Грузії відбулися парламентські вибори. Під час голосування були зафіксовані масові вкиди бюлетенів, видачі декілька бюлетенів на одного та бійки.

За даними ЦВК Грузії, понад 54% голосів набрала проросійська партія "Грузинська мрія", яка керує країною понад 10 років. Опозиція відразу відмовилася визнавати результати виборів. У Тбілісі влаштували протест через результати виборів.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі також не визнала вибори та заявила про їх фальсифікацію. Її викликали у прокуратуру через відповідні заяви.

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