ЕС определил для Грузии условия возвращения на европейский путь
Грузия должна выполнить несколько условий для возвращения на европейский путь. Для этого необходима политическая воля властей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
Боррель напомнил, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были признаны независимыми наблюдателями свободными и честными. И такая ситуация стала частью тенденции в стране, которая наблюдается в течение последних месяцев.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Грузия уклоняется от ценностей и принципов Евросоюза, но вернуться на европейский путь возможно при наличии политической воли.
"Мы предлагаем четкий путь для возвращения на путь в ЕС: отмена закона об "иностранном влиянии", который имел парализующий эффект на гражданское общество и СМИ, и закона о так называемых "семейных ценностях", потому что дискриминация - не ценность в нашей европейской семье", - подчеркнул Боррель.
По его словам, выполнение таких условий станет первыми признаками конкретного обязательства Тбилиси.
Скандальный закон в Грузии
Напомним в этом году грузинский парламент принял скандальный закон, который является фактически копией российского закона "об иноагентах". Он предусматривает, что неправительственные организации и СМИ, зарубежное финансирование которых составляет более 20%, должны зарегистрироваться.
На Западе резко раскритиковали такой шаг. При чем недавно ЕС объявил о прекращении процесса вступления Грузии в блок.
Как сообщил сегодня, 30 октября, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, ЕС согласиться начать переговоры о вступлении Грузии только при смене текущего курса.
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