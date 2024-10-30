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ЕС определил для Грузии условия возвращения на европейский путь

Брюссель, Среда 30 октября 2024 19:10
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ЕС определил для Грузии условия возвращения на европейский путь Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Грузия должна выполнить несколько условий для возвращения на европейский путь. Для этого необходима политическая воля властей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

Боррель напомнил, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были признаны независимыми наблюдателями свободными и честными. И такая ситуация стала частью тенденции в стране, которая наблюдается в течение последних месяцев.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Грузия уклоняется от ценностей и принципов Евросоюза, но вернуться на европейский путь возможно при наличии политической воли.

"Мы предлагаем четкий путь для возвращения на путь в ЕС: отмена закона об "иностранном влиянии", который имел парализующий эффект на гражданское общество и СМИ, и закона о так называемых "семейных ценностях", потому что дискриминация - не ценность в нашей европейской семье", - подчеркнул Боррель.

По его словам, выполнение таких условий станет первыми признаками конкретного обязательства Тбилиси.

Скандальный закон в Грузии

Напомним в этом году грузинский парламент принял скандальный закон, который является фактически копией российского закона "об иноагентах". Он предусматривает, что неправительственные организации и СМИ, зарубежное финансирование которых составляет более 20%, должны зарегистрироваться.

На Западе резко раскритиковали такой шаг. При чем недавно ЕС объявил о прекращении процесса вступления Грузии в блок.

Как сообщил сегодня, 30 октября, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, ЕС согласиться начать переговоры о вступлении Грузии только при смене текущего курса.

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