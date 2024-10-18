Саміт ЄС фактично оголосив про зупинку вступу Грузії до союзу

У четвер, 17 жовтня, відбувся черговий саміт Європейської ради. Згідно з висновками зустрічі, було оголошено про фактичну зупинку процесу прийому Грузії до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на документ, опублікований на сайті Євроради.

У ньому йдеться про те, що Європейська рада підтверджує готовність ЄС підтримати грузинський народ на їхньому європейському шляху. Водночас, Рада висловлює серйозне занепокоєння у зв'язку з курсом дій, вжитих урядом Грузії, які суперечать цінностям і принципам, на яких заснований Європейський союз.

"Європейська рада нагадує, що такий курс дій ставить під загрозу європейський шлях Грузії і де-факто зупиняє його. Вона (Єврорада - ред.) закликає Грузію прийняти демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. ЄС продовжуватиме уважно стежити за ситуацією", - сказано у документі.

Крім цього, Європейська рада очікує, що майбутні парламентські вибори в країні "будуть вільними і справедливими" відповідно до міжнародних стандартів, і до них без перешкод будуть допущені міжнародні та національні спостерігачі.

Також у документі наголошено про необхідність захисту вільних та незалежних ЗМІ, а також підтверджено незмінну підтримку Євросоюзом суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейська рада наголошує на незмінній прихильності Європейського союзу до мирного врегулювання конфліктів і своєї політики невизнання та залучення", - резюмували у висновках щодо питання Грузії.