У ЄС не виявили загроз для Угорщини та Словаччини після рішення України щодо "Лукойлу"

Він зазначив, що Єврокомісія обговорювала питання припинення транзиту нафти "Лукойл" через Україну з українськими, угорськими та словацькими чиновниками.

"З інформації, яка зараз є у нас, і згідно з внутрішнім аналізом Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти", - наголосив представник ЄК.

За його словами, Єврокомісія ще хоче отримати детальнішу інформацію від Угорщини та Словаччини, щоб підтвердити попередні висновки.

"Також можу підтвердити, що служби Єврокомісії попередньо дійшли висновку, що термінові консультації на цьому етапі не гарантовані, оскільки немає ознак безпосереднього ризику для безпеки поставок", - уточнив Ужварі.