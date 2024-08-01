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В ЕС не обнаружили угроз для Венгрии и Словакии после решения Украины по "Лукойлу"

Фото: Еврокомиссия не обнаружила угроз для энергетической безопасности Венгрии и Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия предварительно не обнаружила рисков для безопасности поставок нефти в Венгрию и Словакию после санкций Украины против "Лукойла".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Балаша Ужвари в ходе брифинга.

Он отметил, что Еврокомиссия обсуждала вопрос прекращения транзита нефти "Лукойл" через Украину с украинскими, венгерскими и словацкими чиновниками. 

"Из информации, которая сейчас есть у нас, и согласно внутреннему анализу Еврокомиссии выглядит так, что санкции, которые применила Украина против "Лукойла", не влияют на текущий транзит нефти через трубопровод "Дружба", поскольку "Лукойл" не является официальным владельцем этой нефти", - подчеркнул представитель ЕК.

По его словам, Еврокомиссия еще хочет получить более детальную информацию от Венгрии и Словакии, чтобы подтвердить предварительные выводы. 

"Также могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно пришли к выводу, что срочные консультации на этом этапе не являются гарантированными, поскольку нет признаков непосредственного риска для безопасности поставок", - уточнил Ужвари.

Что предшествовало

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия и Словакия перестали получать нефть "Лукойл". Причиной стали украинские санкции против российской компании - транзит через страну был прекращен.

На этом фоне Венгрия и Словакия начали жаловаться, что такое решение Киева привело к угрозе энергетической безопасности.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что его страна хочет консультаций с Еврокомиссией, в которых должна участвовать Украина, для решения вопроса. Также он пригрозил, что возможен арбитражный суд.

При этом премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна может приостановить поставки в Украину дизельного топлива, если вопрос с нефтью "Лукойл" не решат.

В свою очередь премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что Украина не собирается отменять санкции против "Лукойла", поскольку они не несут угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии.

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