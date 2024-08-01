В ЕС не обнаружили угроз для Венгрии и Словакии после решения Украины по "Лукойлу"

Он отметил, что Еврокомиссия обсуждала вопрос прекращения транзита нефти "Лукойл" через Украину с украинскими, венгерскими и словацкими чиновниками.

"Из информации, которая сейчас есть у нас, и согласно внутреннему анализу Еврокомиссии выглядит так, что санкции, которые применила Украина против "Лукойла", не влияют на текущий транзит нефти через трубопровод "Дружба", поскольку "Лукойл" не является официальным владельцем этой нефти", - подчеркнул представитель ЕК.

По его словам, Еврокомиссия еще хочет получить более детальную информацию от Венгрии и Словакии, чтобы подтвердить предварительные выводы.

"Также могу подтвердить, что службы Еврокомиссии предварительно пришли к выводу, что срочные консультации на этом этапе не являются гарантированными, поскольку нет признаков непосредственного риска для безопасности поставок", - уточнил Ужвари.