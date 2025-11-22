UA

Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У ЄС Віткоффу порадили психіатра через план Трампа нажитися на заморожених активах РФ

Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Європейські посадовці обурені мирним планом США, який представив недавно спецпредставник американського лідера Стів Віткофф. Щобільше, один с посадовців у ЄС порадив останньому психіатра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

А саме чиновники ЄС розкритикували один із пунктів мирного плану Трампа, згідно з яким 100 мільярдів доларів заморожених активів РФ має бути використано для зусиль Вашингтону щодо відновлення після укладення перемир'я. Згідно з документом, США планують отримувати 50 відсотків прибутку від цієї діяльності.

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток...Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма", - сказав співрозмовник видання.

Високопосадовець ЄС у Брюсселі висміяв цю ідею та зазначив, що Трамп, як би він не хотів, не має повноважень розморожувати активи РФ, що зберігаються в Європі. Посадовець одного з урядів ЄС вдався до барвистої лайки, щоб висловити своє обурення, тоді як високопоставлений політик ЄС сказав: "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра". 

Мирний план США

Нагадаємо, мирний план США розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.

Згідно з планом передбачена передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння і так далі.

Серед іншого є і пункт щодо використання заморожених активів РФ на користь Вашингтону, який планує витратити їх на відновлення України, отримуючи при кожній угоді 50% прибутку.

ЄвросоюзРосійська ФедераціяДональд ТрампВійна в Україні