У ЄС Віткоффу порадили психіатра через план Трампа нажитися на заморожених активах РФ

А саме чиновники ЄС розкритикували один із пунктів мирного плану Трампа, згідно з яким 100 мільярдів доларів заморожених активів РФ має бути використано для зусиль Вашингтону щодо відновлення після укладення перемир'я. Згідно з документом, США планують отримувати 50 відсотків прибутку від цієї діяльності.

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток...Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма", - сказав співрозмовник видання.

Високопосадовець ЄС у Брюсселі висміяв цю ідею та зазначив, що Трамп, як би він не хотів, не має повноважень розморожувати активи РФ, що зберігаються в Європі. Посадовець одного з урядів ЄС вдався до барвистої лайки, щоб висловити своє обурення, тоді як високопоставлений політик ЄС сказав: "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра".