У ЄС Віткоффу порадили психіатра через план Трампа нажитися на заморожених активах РФ

Європейські посадовці обурені мирним планом США, який представив недавно спецпредставник американського лідера Стів Віткофф. Щобільше, один с посадовців у ЄС порадив останньому психіатра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
А саме чиновники ЄС розкритикували один із пунктів мирного плану Трампа, згідно з яким 100 мільярдів доларів заморожених активів РФ має бути використано для зусиль Вашингтону щодо відновлення після укладення перемир'я. Згідно з документом, США планують отримувати 50 відсотків прибутку від цієї діяльності.
"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток...Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма", - сказав співрозмовник видання.
Високопосадовець ЄС у Брюсселі висміяв цю ідею та зазначив, що Трамп, як би він не хотів, не має повноважень розморожувати активи РФ, що зберігаються в Європі. Посадовець одного з урядів ЄС вдався до барвистої лайки, щоб висловити своє обурення, тоді як високопоставлений політик ЄС сказав: "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра".
Нагадаємо, мирний план США розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.
Згідно з планом передбачена передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння і так далі.
Серед іншого є і пункт щодо використання заморожених активів РФ на користь Вашингтону, який планує витратити їх на відновлення України, отримуючи при кожній угоді 50% прибутку.