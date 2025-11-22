В ЕС Виткоффу посоветовали психиатра из-за плана Трампа нажиться на замороженных активах РФ

А именно чиновники ЕС раскритиковали один из пунктов мирного плана Трампа, согласно которому 100 миллиардов долларов замороженных активов РФ должны быть использованы для усилий Вашингтона по восстановлению после заключения перемирия. Согласно документу, США планируют получать 50 процентов прибыли от этой деятельности.

"Европейцы истощают себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов на благо украинцев, а Трамп хочет получить с них прибыль... Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми", - сказал собеседник издания.

Высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял эту идею и отметил, что Трамп, как бы он ни хотел, не имеет полномочий размораживать активы РФ, хранящиеся в Европе. Чиновник одного из правительств ЕС прибегнул к красочной ругани, чтобы выразить свое возмущение, тогда как высокопоставленный политик ЕС сказал: "Виткоффу нужно обратиться к психиатру".