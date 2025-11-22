ua en ru
Сб, 22 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У ЄС Віткоффу порадили психіатра через план Трампа нажитися на заморожених активах РФ

Субота 22 листопада 2025 01:27
UA EN RU
У ЄС Віткоффу порадили психіатра через план Трампа нажитися на заморожених активах РФ Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Європейські посадовці обурені мирним планом США, який представив недавно спецпредставник американського лідера Стів Віткофф. Щобільше, один с посадовців у ЄС порадив останньому психіатра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

А саме чиновники ЄС розкритикували один із пунктів мирного плану Трампа, згідно з яким 100 мільярдів доларів заморожених активів РФ має бути використано для зусиль Вашингтону щодо відновлення після укладення перемир'я. Згідно з документом, США планують отримувати 50 відсотків прибутку від цієї діяльності.

"Європейці виснажують себе, намагаючись знайти життєздатне рішення для використання активів на благо українців, а Трамп хоче отримати з них прибуток...Ця пропозиція, ймовірно, буде відхилена всіма", - сказав співрозмовник видання.

Високопосадовець ЄС у Брюсселі висміяв цю ідею та зазначив, що Трамп, як би він не хотів, не має повноважень розморожувати активи РФ, що зберігаються в Європі. Посадовець одного з урядів ЄС вдався до барвистої лайки, щоб висловити своє обурення, тоді як високопоставлений політик ЄС сказав: "Віткоффу потрібно звернутися до психіатра".

Мирний план США

Нагадаємо, мирний план США розробляв спецпредставник Трампа Стів Віткофф за підтримки російського "спецпредставника" Кирила Дмитрієва. Документ складається з 28 пунктів.

Згідно з планом передбачена передача Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння і так далі.

Серед іншого є і пункт щодо використання заморожених активів РФ на користь Вашингтону, який планує витратити їх на відновлення України, отримуючи при кожній угоді 50% прибутку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Російська Федерація Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті