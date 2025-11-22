В ЕС Виткоффу посоветовали психиатра из-за плана Трампа нажиться на замороженных активах РФ
Европейские чиновники возмущены мирным планом США, который представил недавно спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Более того, один из чиновников в ЕС посоветовал последнему психиатра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
А именно чиновники ЕС раскритиковали один из пунктов мирного плана Трампа, согласно которому 100 миллиардов долларов замороженных активов РФ должны быть использованы для усилий Вашингтона по восстановлению после заключения перемирия. Согласно документу, США планируют получать 50 процентов прибыли от этой деятельности.
"Европейцы истощают себя, пытаясь найти жизнеспособное решение для использования активов на благо украинцев, а Трамп хочет получить с них прибыль... Это предложение, вероятно, будет отклонено всеми", - сказал собеседник издания.
Высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе высмеял эту идею и отметил, что Трамп, как бы он ни хотел, не имеет полномочий размораживать активы РФ, хранящиеся в Европе. Чиновник одного из правительств ЕС прибегнул к красочной ругани, чтобы выразить свое возмущение, тогда как высокопоставленный политик ЕС сказал: "Виткоффу нужно обратиться к психиатру".
Мирный план США
Напомним, мирный план США разрабатывал спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф при поддержке российского "спецпредставителя" Кирилла Дмитриева. Документ состоит из 28 пунктов.
Согласно плану предусмотрена передача России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и так далее.
Среди прочего есть и пункт по использованию замороженных активов РФ в пользу Вашингтона, который планирует потратить их на восстановление Украины, получая при каждой сделке 50% прибыли.