UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У ЄС виступили проти свавілля Угорщини: Сибіга подякував за принципову позицію

20:53 12.03.2026 Чт
2 хв
Чому дії Угорщини раптово опинилися в центрі уваги ЄС?
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)

Дії Угорщини щодо затримання українців та привласнення активів "Ощадбанку" є проявом беззаконня, яке потребує рішучої реакції європейської спільноти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі X.

Читайте також: Чи призведе захоплення грошей Ощадбанку до дефіциту валюти в Україні? Що кажуть у НБУ

Позиція України щодо дій Угорщини

Очільник МЗС висловив подяку 35 депутатам Європарламенту за їхню принципову позицію. Сибіга гостро розкритикував політику Будапешта, назвавши її неприпустимою для європейської держави.

"Угорське беззаконня перетнуло всі можливі межі, і його потрібно викривати, а не терпіти", - наголосив міністр.

Зокрема, йдеться про інцидент, що стався минулого тижня, коли семеро громадян України були затримані та зазнали жорстокого поводження. Також дипломат згадав про крадіжку золота та грошей державного "Ощадбанку".

Реакція Європи

На думку Сибіги, заява європарламентарів є важливим кроком на захист верховенства права та спільних цінностей континенту.

Фото: заява європарламентарів (x.com/andrii_sybiha)

Він закликав міжнародних партнерів не залишатися осторонь цих подій.

"У цьому зв’язку ми покладаємося на сильні голоси в Європі, які займуть принципову позицію", - додав очільник зовнішньополітичного відомства.

Затримання інкасаторів та активів "Ощадбанку"

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Угорщина фактично взяла в заручники співробітників "Ощадбанку", які перевозили цінності.

У МЗС України таку поведінку сусідньої країни назвали державним бандитизмом та пригрозили Будапешту відповідними заходами у міжнародних судах.

Зі свого боку Угорщина назвала причину затримки інкасаторів, намагаючись виправдати свої дії юридичними процедурами.

Наразі експерти аналізують, чи призведе захоплення грошей "Ощадбанку" до дефіциту валюти в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОщадбанкМЗС УкраїниУкраїнаУгорщинаАндрій Сибіга