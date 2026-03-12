У ЄС виступили проти свавілля Угорщини: Сибіга подякував за принципову позицію

Позиція України щодо дій Угорщини

Очільник МЗС висловив подяку 35 депутатам Європарламенту за їхню принципову позицію. Сибіга гостро розкритикував політику Будапешта, назвавши її неприпустимою для європейської держави.

"Угорське беззаконня перетнуло всі можливі межі, і його потрібно викривати, а не терпіти", - наголосив міністр.

Зокрема, йдеться про інцидент, що стався минулого тижня, коли семеро громадян України були затримані та зазнали жорстокого поводження. Також дипломат згадав про крадіжку золота та грошей державного "Ощадбанку".

Реакція Європи

На думку Сибіги, заява європарламентарів є важливим кроком на захист верховенства права та спільних цінностей континенту.

Фото: заява європарламентарів (x.com/andrii_sybiha)

Він закликав міжнародних партнерів не залишатися осторонь цих подій.

"У цьому зв’язку ми покладаємося на сильні голоси в Європі, які займуть принципову позицію", - додав очільник зовнішньополітичного відомства.