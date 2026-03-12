В ЕС выступили против произвола Венгрии: Сибига поблагодарил за принципиальную позицию

Действия Венгрии по задержанию украинцев и присвоению активов "Ощадбанка" являются проявлением беззакония, которое требует решительной реакции европейского сообщества.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.
Глава МИД выразил благодарность 35 депутатам Европарламента за их принципиальную позицию. Сибига остро раскритиковал политику Будапешта, назвав ее недопустимой для европейского государства.
"Венгерский беспредел пересек все возможные границы, и его нужно разоблачать, а не терпеть", - подчеркнул министр.
В частности, речь идет об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, когда семеро граждан Украины были задержаны и подверглись жестокому обращению. Также дипломат вспомнил о краже золота и денег государственного "Ощадбанка".
По мнению Сибиги, заявление европарламентариев является важным шагом в защиту верховенства права и общих ценностей континента.
Он призвал международных партнеров не оставаться в стороне от этих событий.
"В этой связи мы полагаемся на сильные голоса в Европе, которые займут принципиальную позицию", - добавил глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что Венгрия фактически взяла в заложники сотрудников "Ощадбанка", которые перевозили ценности.
В МИД Украины такое поведение соседней страны назвали государственным бандитизмом и пригрозили Будапешту соответствующими мерами в международных судах.
Со своей стороны Венгрия назвала причину задержки инкассаторов, пытаясь оправдать свои действия юридическими процедурами.
Сейчас эксперты анализируют, приведет ли захват денег "Ощадбанка" к дефициту валюты в Украине.