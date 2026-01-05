ЄС висловив позицію щодо майбутнього Венесуели та оцінив операцію США

Каллас від імені Союзу закликала всі сторони "до спокою та стриманості задля уникнення ескалації та забезпечення мирного врегулювання кризи".

"ЄС нагадує, що за будь-яких обставин повинні дотримуватися принципи міжнародного права та Статуту ООН. Члени Ради Безпеки ООН несуть особливу відповідальність за дотримання цих принципів як одного з ключових елементів міжнародної системи безпеки", - написала представниця спільноти держав.

Щодо позиції Європейського Союзу з приводу затриманого Штатами президента Венесуели Ніколаса Мадуро, його легітимність блок не підтримує. При цьому Каллас вказала, що Союз поділяє пріоритет боротьби з міжнародною організованою злочинністю та незаконним обігом наркотиків, які становлять значну загрозу безпеці в усьому світі.

Однак позиція ЄС - ці виклики необхідно вирішувати шляхом сталої співпраці з повною повагою до міжнародного права та принципів територіальної цілісності та суверенітету

Окремо верховна представниця ЄС наголосила на праві народу Венеусели обирати своє майбутнє.

"Право венесуельського народу визначати своє майбутнє має поважатися",- підкреслила Каллас.

ЄС у контакті зі США щодо подальших кроків стосовно Венесуели

За словами чиновниці, Євросоюз перебуває у тісному контакті з Вашингтоном, а також з регіональними та міжнародними партнерами, "аби підтримувати та сприяти діалогу з усіма залученими сторонами, що приведе до переговорного, демократичного, інклюзивного та мирного вирішення кризи під керівництвом венесуельців".

Каллас підкреслила, що повага до волі народу залишається єдиним способом для Венесуели відновити демократію та вийти з кризи.

"У цей критичний час вкрай важливо, щоб усі сторони повністю поважали права людини та міжнародне гуманітарне право. Усі політичні в'язні, які зараз утримуються у Венесуелі, повинні бути беззастережно звільнені", - написала вона.

Відомо, що консульські установи держав ЄС тісно співпрацюють, щоб захистити безпеку своїх громадян, включаючи тих, хто незаконно утримується у Венесуелі.