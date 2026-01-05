ЕС высказал позицию относительно будущего Венесуэлы и оценил операцию США

Каллас от имени Союза призвала все стороны "к спокойствию и сдержанности во избежание эскалации и обеспечения мирного урегулирования кризиса".

"ЕС напоминает, что при любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за соблюдение этих принципов как одного из ключевых элементов международной системы безопасности", - написала представительница сообщества государств.

Относительно позиции Европейского Союза по поводу задержанного Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его легитимность блок не поддерживает. При этом Каллас указала, что Союз разделяет приоритет борьбы с международной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, которые представляют значительную угрозу безопасности во всем мире.

Однако позиция ЕС - эти вызовы необходимо решать путем устойчивого сотрудничества с полным уважением к международному праву и принципов территориальной целостности и суверенитета

Отдельно верховная представительница ЕС отметила право народа Венесуэлы выбирать свое будущее.

"Право венесуэльского народа определять свое будущее должно уважаться",- подчеркнула Каллас.

ЕС в контакте с США относительно дальнейших шагов по Венесуэле

По словам чиновницы, Евросоюз находится в тесном контакте с Вашингтоном, а также с региональными и международными партнерами, "чтобы поддерживать и способствовать диалогу со всеми вовлеченными сторонами, что приведет к переговорному, демократическому, инклюзивному и мирному решению кризиса под руководством венесуэльцев".

Каллас подчеркнула, что уважение к воле народа остается единственным способом для Венесуэлы восстановить демократию и выйти из кризиса.

"В это критическое время крайне важно, чтобы все стороны полностью уважали права человека и международное гуманитарное право. Все политические заключенные, которые сейчас содержатся в Венесуэле, должны быть безоговорочно освобождены", - написала она.

Известно, что консульские учреждения государств ЕС тесно сотрудничают, чтобы защитить безопасность своих граждан, включая тех, кто незаконно удерживается в Венесуэле.