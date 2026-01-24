ЄС висловив стурбованість через "Раду миру" Трампа та її повноваження, - Reuters

Ризик надмірної концентрації влади

Зовнішньополітична служба ЄС у конфіденційному внутрішньому документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, звернула увагу на широкі й фактично необмежені повноваження Дональда Трампа в межах новоствореної "Ради миру".

У документі наголошується, що статут ради викликає занепокоєння з точки зору конституційних принципів ЄС, а також суперечить автономії правового порядку Союзу.

Дипломати підкреслюють, що концентрація ключових повноважень у руках однієї особи є неприйнятною для потенційних учасників з боку ЄС.

Мандат Ради миру виходить за межі рішень ООН

Окремо зазначається, що мандат нової ради суттєво виходить за межі повноважень, схвалених Радою Безпеки ООН у листопаді, які були зосереджені виключно на конфлікті в Газі.

Згідно зі статутом, "Раду миру" очолюватиме Дональд Трамп довічно. Спочатку орган займатиметься ситуацією в Газі, однак у подальшому його повноваження планують розширити на інші конфлікти.

Держави-учасниці отримують трирічний мандат, якщо ж вони не внесуть 1 млрд доларів для фінансування діяльності ради - статус постійного члена можливий лише за згоди голови.

Сам Трамп, презентуючи ініціативу, заявив, що після повного формування ради вона зможе "робити практично все", співпрацюючи з ООН.

В ЄС не поспішають приєднуватися до ініціативи США

Президент Європейської ради Антоніо Коста підтвердив, що в ЄС існують "серйозні сумніви" щодо сфери діяльності, управління та відповідності Ради миру статуту ООН.

Водночас він зазначив, що Євросоюз готовий співпрацювати зі США над комплексним мирним планом для Гази - за умови чіткого дотримання резолюцій Радбезу ООН.

Низка країн ЄС, зокрема Франція та Іспанія, вже заявили, що не планують приєднуватися до ради.

В Брюсселі вважають, що положення статуту, за яким рівень участі держави має затверджуватися головою ради, є втручанням в організаційну автономію учасників.