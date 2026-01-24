ЕС выразил обеспокоенность из-за "Совета мира" Трампа и его полномочий, - Reuters

В ЕС поставили под сомнение новую мирную инициативу президента США Дональда Трампа. Дипломаты указывают на опасную концентрацию полномочий и несоответствие устава "Совета мира" международным нормам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Внешнеполитическая служба ЕС в конфиденциальном внутреннем документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, обратила внимание на широкие и фактически неограниченные полномочия Дональда Трампа в рамках новосозданного "Совета мира".
В документе отмечается, что устав совета вызывает беспокойство с точки зрения конституционных принципов ЕС, а также противоречит автономии правового порядка Союза.
Дипломаты подчеркивают, что концентрация ключевых полномочий в руках одного лица является неприемлемой для потенциальных участников со стороны ЕС.
Отдельно отмечается, что мандат нового совета существенно выходит за пределы полномочий, одобренных Советом Безопасности ООН в ноябре, которые были сосредоточены исключительно на конфликте в Газе.
Согласно уставу, "Совет мира" будет возглавлять Дональд Трамп пожизненно. Сначала орган будет заниматься ситуацией в Газе, однако в дальнейшем его полномочия планируют расширить на другие конфликты.
Государства-участники получают трехлетний мандат, если же они не внесут 1 млрд долларов для финансирования деятельности совета - статус постоянного члена возможен только с согласия председателя.
Сам Трамп, презентуя инициативу, заявил, что после полного формирования совета он сможет "делать практически все", сотрудничая с ООН.
Президент Европейского совета Антонио Коста подтвердил, что в ЕС существуют "серьезные сомнения" относительно сферы деятельности, управления и соответствия Совета мира уставу ООН.
В то же время он отметил, что Евросоюз готов сотрудничать с США над комплексным мирным планом для Газы - при условии четкого соблюдения резолюций Совбеза ООН.
Ряд стран ЕС, в частности Франция и Испания, уже заявили, что не планируют присоединяться к совету.
В Брюсселе считают, что положение устава, по которому уровень участия государства должен утверждаться председателем совета, является вмешательством в организационную автономию участников.
Напомним, что инициатива "Совет мира" была официально объявлена Дональдом Трампом во время Всемирного экономического форума в Давосе 22 января. Президент США призвал мировых лидеров присоединиться к новому формату урегулирования конфликтов, однако в Европе идея встретила сдержанную реакцию.
Впоследствии стало известно, какие государства вошли в состав этой инициативы.
Предполагается, что "Совет мира" начнет работу по урегулированию ситуации в Секторе Газа, а затем сосредоточится на полномасштабной войне в Украине и других международных кризисах.
Отдельный резонанс вызвало участие России - среди приглашенных оказался и российский диктатор Владимир Путин. В Кремле подтвердили, что приглашение было получено по дипломатическим каналам, и сообщили, что Москва анализирует предложенный формат.