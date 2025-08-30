Росія не отримає заморожені 180 млрд фунтів без відшкодувань Україні, - Каллас
Європейський Союз заявив, що Росія не отримає назад заморожені активи на суму понад 180 млрд фунтів стерлінгів, доки не компенсує завдані Україні збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sky News.
Наразі близько 181,7 млрд фунтів стерлінгів російських активів заморожено в рамках санкцій ЄС, накладених на Москву за її вторгнення.
"Ми не можемо уявити, що... якщо буде укладено перемир'я або мирну угоду, ці активи будуть повернуті Росії, якщо вона не виплатить репарації", - сказала Каллас.
Зауважимо, що Україна та деякі країни ЄС, зокрема Польща та країни Балтії, закликали ЄС конфіскувати активи та використати їх для підтримки Києва.
Однак ЄС, як Франція та Німеччина, а також Бельгія, яка володіє більшістю активів, відкинули ці заклики.
Вони зазначили, що ЄС призначив майбутні прибутки від активів для повернення підтримки Україні, та поставили під сумнів наявність правових підстав для їх конфіскації.
Заморожені активи Росії
Нагадаємо, що після вторгнення Росії у 2022 році Захід заблокував близько 300 мільярдів доларів із резервів Центробанку РФ.
Найбільше коштів наразі знаходиться у Європі, зокрема в бельгійському центрі Euroclear, а решта розділена між США, Японією та іншими країнами "Великої сімки".
Як раніше заявляв президент Франції Еммануель Макрон, Європейський Союз не може конфіскувати заморожені активи Російської Федерації через відсутність правової бази.
Проте днями стало відомо, що ЄС готує 19-й пакет санкцій і нові заходи щодо заморожених російських активів.
Зауважимо, що за даними ЗМІ, нині Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить переказати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після війни.