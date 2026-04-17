ЄС випробує "замінник" НАТО: Брюссель готує план оборони без допомоги США

Європейський Союз проведе перші масштабні навчання з активації механізму взаємодопомоги на випадок збройної агресії проти однієї з країн-членів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, за словами високопосадовця ЄС, ці тренування імітуватимуть процес прийняття рішень у ситуації, якби держава-член звернулася до решти блоку за військовою підтримкою.
Симуляція відбудеться спочатку на рівні послів у Брюсселі, а згодом - під час зустрічі міністрів оборони на Кіпрі у травні. Питання також планують обговорити на неформальному саміті лідерів наступного тижня.
Мета тренувань - відпрацювати статтю 42.7 Договору ЄС, яка зобов'язує країни блоку надавати допомогу "всіма можливими засобами" у разі нападу на територію одного з учасників.
Це формулювання вважається юридично жорсткішим за статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає лише ті дії, які союзники "вважають за необхідне".
Потреба у реалізації оборонних гарантій актуалізувалася на тлі напруженості у трансатлантичних відносинах. Зокрема, йдеться про погрози президента США Дональда Трампа вийти з НАТО та його заяви щодо Гренландії.
Окрему зацікавленість у дієвості цього механізму виявляє Кіпр, який не є членом НАТО. Питання стало особливо гострим для країни після того, як на початку травня іранський безпілотник атакував британську військову базу на острові.
Нагадаємо, останнім часом дискусії про автономну оборону Європи значно активізувалися. Зокрема, видання WSJ повідомило, що європейські країни почали таємно розробляти "план Б" на випадок виходу США з НАТО, щоб мати можливість самостійно стримувати агресію Росії без підтримки американських військ.
Крім того, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прямо заявив, що ЄС повинен рухатися до створення власної армії та глибшої оборонної інтеграції, аби взяти питання безпеки у власні руки.
Водночас ключовою перешкодою залишаються темпи переозброєння. Генсек НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів у Брюсселі наголосили на необхідності терміново прискорити виробництво зброї в Європі, оскільки нинішні темпи є занадто повільними для існуючих загроз.