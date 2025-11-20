ЄС виправить найбільш дратівливу функцію в інтернеті: що це означає для користувачів

Європейська комісія (EC) оголосила про новий цифровий пакет, який послаблює деякі вимоги Загального регламенту захисту даних (GDPR). Це має розв'язати проблему надокучливих спливаючих вікон, з якими стикаються майже всі користувачі інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт MacRumors , що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.

GDPR: короткий огляд

Загальний регламент захисту даних (GDPR) набув чинності у 2018 році і став одним із найсуворіших законів про захист особистих даних в історії. Хоча він формально стосується тільки громадян ЄС, багато технологічних компаній вирішили застосовувати його глобально.

Ключові положення GDPR:

Для обробки даних має бути конкретна і законна підстава

Особисті дані мають бути зашифровані

Користувач має право отримати копію своїх даних

Можна вимагати видалити свої дані.

Проблема з cookies

Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристрої користувача. Вони дають змогу сайтам:

запам'ятовувати, що користувач уже відвідував сайт

автоматично входити в акаунт

відстежувати, які оголошення або товари були переглянуті.

Cookies можуть бути корисними, але іноді використовуються в сумнівних цілях, наприклад: сайт відстежує, що користувач дивився ціну конкретного товару, і під час наступних відвідин підвищує ціну, виходячи з припущення, що користувач готовий платити більше.

Дратівливі спливаючі вікна

Щоб захистити користувачів, GDPR вимагає запитувати згоду на зберігання cookies. Результат - нескінченні спливаючі вікна на кожному сайті.

При цьому багато сайтів використовують "зловмисне дотримання" закону: пропонують вибрати між кнопкою "Згоден" і "Управління cookies". Другий варіант веде до довгого і заплутаного меню, щоб переконати користувача швидше натиснути "Згоден".

Що зміниться

ЄС визнав, що поточні правила не дають користувачеві реального вибору: більшість просто натискає "Згоден", щоб прибрати вікно.

За новими правилами: