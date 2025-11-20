ЄС виправить найбільш дратівливу функцію в інтернеті: що це означає для користувачів
Європейська комісія (EC) оголосила про новий цифровий пакет, який послаблює деякі вимоги Загального регламенту захисту даних (GDPR). Це має розв'язати проблему надокучливих спливаючих вікон, з якими стикаються майже всі користувачі інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на сайт MacRumors, що спеціалізується на новинах про продукцію Apple.
GDPR: короткий огляд
Загальний регламент захисту даних (GDPR) набув чинності у 2018 році і став одним із найсуворіших законів про захист особистих даних в історії. Хоча він формально стосується тільки громадян ЄС, багато технологічних компаній вирішили застосовувати його глобально.
Ключові положення GDPR:
- Для обробки даних має бути конкретна і законна підстава
- Особисті дані мають бути зашифровані
- Користувач має право отримати копію своїх даних
- Можна вимагати видалити свої дані.
Проблема з cookies
Cookies - це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристрої користувача. Вони дають змогу сайтам:
- запам'ятовувати, що користувач уже відвідував сайт
- автоматично входити в акаунт
- відстежувати, які оголошення або товари були переглянуті.
Cookies можуть бути корисними, але іноді використовуються в сумнівних цілях, наприклад: сайт відстежує, що користувач дивився ціну конкретного товару, і під час наступних відвідин підвищує ціну, виходячи з припущення, що користувач готовий платити більше.
Дратівливі спливаючі вікна
Щоб захистити користувачів, GDPR вимагає запитувати згоду на зберігання cookies. Результат - нескінченні спливаючі вікна на кожному сайті.
При цьому багато сайтів використовують "зловмисне дотримання" закону: пропонують вибрати між кнопкою "Згоден" і "Управління cookies". Другий варіант веде до довгого і заплутаного меню, щоб переконати користувача швидше натиснути "Згоден".
Що зміниться
ЄС визнав, що поточні правила не дають користувачеві реального вибору: більшість просто натискає "Згоден", щоб прибрати вікно.
За новими правилами:
- Користувач зможе задати вподобання один раз у браузері, і всі сайти їх дотримуватимуться
- Не буде потрібно давати згоду на безпечні дії, наприклад автоматичний вхід після реєстрації
- До набуття чинності нових норм з'явиться проміжна зміна, яка спростить вибір до простого "Так/Ні"
- Зміни набудуть чинності наступного року.
