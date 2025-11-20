ua en ru
ЕС исправит самую раздражающую функцию в интернете: что это значит для пользователей

Четверг 20 ноября 2025 15:00
ЕС готовит изменения в правилах работы с cookies (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Европейская комиссия (EC) объявила о новом цифровом пакете, который ослабляет некоторые требования Общего регламента защиты данных (GDPR). Это должно решить проблему надоедливых всплывающих окон, с которыми сталкиваются почти все пользователи интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на сайт MacRumors, специализирующийся на новостях о продукции Apple.

GDPR: краткий обзор

Общий регламент защиты данных (GDPR) вступил в силу в 2018 году и стал одним из самых строгих законов о защите личных данных в истории. Хотя он формально касается только граждан ЕС, многие технологические компании решили применять его глобально.

Ключевые положения GDPR:

  • Для обработки данных должно быть конкретное и законное основание
  • Личные данные должны быть зашифрованы
  • Пользователь имеет право получить копию своих данных
  • Можно потребовать удалить свои данные.

Проблема с cookies

Cookies - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве пользователя. Они позволяют сайтам:

  • запоминать, что пользователь уже посещал сайт
  • автоматически входить в аккаунт
  • отслеживать, какие объявления или товары были просмотрены.

Cookies могут быть полезны, но иногда используются в сомнительных целях, например: сайт отслеживает, что пользователь смотрел цену конкретного товара, и при следующем посещении повышает цену, исходя из предположения, что пользователь готов платить больше.

Раздражающие всплывающие окна

Чтобы защитить пользователей, GDPR требует запрашивать согласие на хранение cookies. Результат - бесконечные всплывающие окна на каждом сайте.

При этом многие сайты используют "злонамеренное соблюдение" закона: предлагают выбрать между кнопкой "Согласен" и "Управление cookies". Второй вариант ведет к длинному и запутанному меню, чтобы убедить пользователя быстрее нажать "Согласен".

Что изменится

ЕС признал, что текущие правила не дают пользователю реального выбора: большинство просто нажимает "Согласен", чтобы убрать окно.

По новым правилам:

  • Пользователь сможет задать предпочтения один раз в браузере, и все сайты будут их соблюдать
  • Не потребуется давать согласие на безопасные действия, например автоматический вход после регистрации
  • До вступления в силу новых норм появится промежуточное изменение, которое упростит выбор до простого "Да/Нет"
  • Изменения вступят в силу в следующем году.

Ранее мы рассказывали о том, как Google отслеживает пользователей через Chrome.

Также мы объясняли, как избавиться от раздражающих уведомлений о файлах cookie в браузере Chrome.

Кроме того, у нас есть подборка действий, которые сделают Google Chrome безопаснее и повысят конфиденциальность.

