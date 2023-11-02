ЄС відреагував на вихід Росії з договору про заборону ядерних випробувань

Законопроєкт про відкликання ратифікації договору Державна дума РФ ухвалила у середині жовтня. А 25 жовтня його схвалила Рада Федерації.

Того ж дня Росія пропрацювала "ядерний удар у відповідь" на потенційний удар противника.

Реакція Євросоюзу

Як заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, оголошене сьогодні рішення Росії відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням та несе загрози для світової стабільності.

"Європейський Союз глибоко шкодує про це рішення Росії. Усі країни-члени ЄС ратифікували ДВЗЯВ і протягом багатьох років працюють над його посиленням і набуттям чинності. Договір є інструментом надзвичайної важливості для ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Він встановив потужну норму проти ядерних випробувань, яку поважають у всьому світі", - йдеться у його заяві.

Боррель зазначив, що для міжнародного миру та безпеки вкрай важливо, щоб усі держави повністю дотримувалися мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї чи будь-які інші ядерні вибухи та утримувалися від будь-яких дій, що суперечать об’єкту та меті Договору.

ЄС закликав Росію поважати цілі та завдання договору.

За словами голови дипломатії ЄС, відмова від участі у цій міжнародній угоді є найгіршою дією для Росії як постійного представника в Раді Безпеки ООН.

Договір про заборону ядерних випробувань

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) було прийнято у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.

Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

Ядерна загроза від Кремля

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна "реальна".

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