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Очікувати нових погроз? Росія вийшла із договору про заборону ядерних випробувань

Четвер 02 листопада 2023 11:58
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Очікувати нових погроз? Росія вийшла із договору про заборону ядерних випробувань Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін 2 листопада підписав закон про скасування ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний закон.

Як зазначається, закон набирає чинності з моменту офіційного публікування.

Договір про заборону ядерних випробувань

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) було прийнято у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.

Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

Ядерна загроза від Кремля

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна "реальна".

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