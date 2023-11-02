Очікувати нових погроз? Росія вийшла із договору про заборону ядерних випробувань
Російський диктатор Володимир Путін 2 листопада підписав закон про скасування ратифікації Договору про заборону ядерних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний закон.
Як зазначається, закон набирає чинності з моменту офіційного публікування.
Договір про заборону ядерних випробувань
Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) було прийнято у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.
Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.
Ядерна загроза від Кремля
Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", близько 30% жителів Росії чекають від Путіна ядерного удару по Україні.
При цьому президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї з боку президента Росії Володимира Путіна "реальна".
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