ЕС отреагировал на выход России из договора о запрете ядерных испытаний

Законопроект об отзыве ратификации договора Государственная дума РФ приняла в середине октября. А 25 октября его одобрил Совет Федерации.

В тот же день Россия проработала ответный "ядерный удар" на потенциальный удар противника.

Реакция Евросоюза

Как заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, объявленное сегодня решение России отозвать свою ратификацию ДВЗЯВ ставит под угрозу всю международную архитектуру ядерного нераспространения и контроля над вооружением и несет угрозу мировой стабильности.

"Европейский Союз глубоко сожалеет об этом решении России. Все страны-члены ЕС ратифицировали ДВЗЯИ и в течение многих лет работают над его усилением и вступлением в силу. Договор является инструментом чрезвычайной важности для ядерного разоружения и нераспространения. Он установил мощную норму против ядерных испытаний, которую уважают во всем мире", - говорится в его заявлении.

Боррель отметил, что для международного мира и безопасности крайне важно, чтобы все государства полностью соблюдали мораторий на испытательные взрывы ядерного оружия или другие ядерные взрывы и воздерживались от любых действий, противоречащих объекту и целям Договора.

ЕС призвал Россию уважать цели и задачи договора.

По словам главы дипломатии ЕС, отказ от участия в этом международном соглашении является наихудшим действием для России как постоянного представителя в Совете Безопасности ООН.

Договор о запрещении ядерных испытаний

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающих ядерным оружием: Францию, Россию и Великобританию.

Однако для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых еще не ратифицировали: Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

Ядерная угроза от Кремля

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", около 30% жителей России ждут от Путина ядерного удара по Украине.

При этом президент США Джо Байден заявил, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны президента России Владимира Путина "реальна".

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