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В ЕС отреагировали на заявление Зеленского о резком сокращении поставок ракет

14:36 06.08.2026 Чт
2 мин
Брюссель напомнил Киеву о многомиллиардной помощи
aimg Юлия Капитонова
В ЕС отреагировали на заявление Зеленского о резком сокращении поставок ракет Фото: Анита Хиппер, спикер Еврокомиссии (Getty Images)
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Европейский Союз продолжает активно поддерживать Украину в ее войне против России и попытается договориться о поставках Киеву еще большего количества ракет-перехватчиков.

С таким заявлением во время брифинга в Брюсселе выступила спикер Европейской комиссии Анита Хиппер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По словам Хиппер, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас уже призвала страны-члены блока передать Украине еще больше ракет-перехватчиков.

"На прошлой неделе, как вы знаете, мы выделили Украине 3,47 миллиарда евро в рамках оборонной составляющей кредитного механизма поддержки Украины общим объемом 90 миллиардов евро. А вчера также было выделено 1,4 миллиарда евро из сверхприбыли от замороженных российских активов, и часть этих средств будет направлена на дополнительную военную помощь", - заявила Хиппер.

Таким образом представитель Европейской комиссии также отреагировала на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Как известно, он сообщил, что в 2026 году поставки ракет для систем ПВО сократились втрое, хотя у союзников они есть.

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки антибаллистики от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое, если сравнивать с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем времени, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнеров есть", - отметил президент.

Кстати, недавно советник Зеленского раскрыл, сколько именно баллистических ракет Россия может запускать по Украине ежемесячно.

Также стало известно, что Украина будет уничтожать баллистические установки РФ .

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