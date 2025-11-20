У ЄС відреагували на новий "мирний план" США щодо України

Коментуючи інформацію про новий "мирний план" США щодо України, Каллас зазначила, що ці "останні новини" також будуть предметом обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми як європейці завжди виступали за досягнення тривалого, сталого і справедливого миру, і вітаємо будь-які зусилля, спрямовані на це. Звісно, аби будь-який план працював, він має залучати Україну та Європу. Українці і європейці також мають погодитися на ці плани", - сказала вона.

Головний дипломат ЄС також зазначила, що важливо пам’ятати, що у випадку російсько-української війни є агресор і країна, яка зазнала нападу.

"Поки що ми не чули про будь-які поступки з боку Росії. Якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодитися на безумовне припинення вогню вже якийсь час тому, натомість ми знову бачимо удари по цивільних", - наголосила Каллас.

Вона зазначила, що 93% російських цілей - це цивільна інфраструктура - школи, лікарні, житлові будинки - щоб вбити багато людей і спричинити якнайбільше страждань.

"Ми вітаємо усі змістовні зусилля задля завершення цієї війни - але, як вже було сказано, має йтися про справедливий і сталий мир. І це також означає, що на цей план мають погодитися й українці, і європейці", - додала Каллас.