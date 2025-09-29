ЄС відновив санкції проти Ірану через невиконання ядерної угоди: що під забороною

Сьогодні, 29 вересня, Рада ЄС вирішила знову ввести ряд обмежень проти Ірану через його ядерну програму. Раніше ці санкції були призупинені у 2015 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської Ради.
"Рішення було прийнято після повторного запровадження санкцій ООН, після рішення Ради Безпеки ООН не продовжувати скасування санкцій проти Ірану. Це сталося після того, як європейська трійка (Франція, Німеччина та Велика Британія) задіяли механізм "поновлення", передбачений Спільним всеосяжним планом дій", - йдеться у заяві.
До відновлених обмежень входять: заборони на поїздки та заморожування активів для фізичних і юридичних осіб, економічні та фінансові санкції, обмеження у торгівлі нафтопродуктами, газом, дорогоцінними металами та окремим обладнанням, а також заборона на експорт зброї.
Крім того, ЄС відновив заморожування активів Центрального банку Ірану та основних комерційних банків, а також обмеження для іранських вантажних рейсів і суден, що перевозять заборонені товари.
Санкції повторно запроваджуються відповідно до механізму "поновлення", передбаченого СВПД, після того, як Рада Безпеки ООН не ухвалила нову резолюцію щодо запобігання поверненню санкцій.
Таким чином, режим обмежень ЄС щодо ядерної програми Ірану відновлюється автоматично.
Нагадаємо, вчора Організація Об'єднаних Націй відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану.
Санкції ООН, ухвалені Радою безпеки в резолюціях у 2006 і 2010 роках, знову набули чинності в суботу о 20:00 за східним часом. Спроби відтермінувати їх поновлення провалилися під час щорічної зустрічі світових лідерів в ООН цього тижня.
Днями президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що країна не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, навіть попри загрозу відновлення санкцій ООН.
Водночас Іран активізував будівництво підземного об’єкта біля ядерного комплексу в Натанзі. Це сталося через кілька місяців після того, як США та Ізраїль завдали ударів по основних ядерних об’єктах країни.
За даними супутникових знімків, Тегеран не припинив роботу над своєю ядерною програмою, а, ймовірно, обережно відновлює її, одночасно зміцнюючи ключові об’єкти для захисту від можливих авіаударів у майбутньому.