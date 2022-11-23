ua ru
Ср, 23 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЄС може відкласти рішення щодо стелі цін на газ: названі терміни

Новость на русском →
Брюссель, Середа 23 листопада 2022 04:21
ЄС може відкласти рішення щодо стелі цін на газ: названі терміни Фото: ЄС може відкласти рішення щодо стелі цін на газ: названі терміни (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Країни Євросоюзу всі не змогли досягти угоди щодо обмеження цін на газ, тому ухвалення рішення можуть відкласти до наступного саміту ЄС, який планується 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Згідно з планами керівництва Євросоюзу, стеля ціни на газ набирає чинності за дотримання двох умов.

Перше - якщо ціна газу протягом не менш як двох тижнів перевищуватиме на Амстердамській біржі 275 євро за МВт/год (близько 3 тисяч за 1 тисячу куб. м).

Друге – якщо різниця з ціною на СПГ перевищує 58 євро протягом періоду не менше 10 днів.

Як вказує La Repubblica, навіть у моменти пікових цін ці дві умови не було дотримано одночасно.

Ідея стелі цін на газ викликає розбіжності всередині Євросоюзу: так, Франція виступає за ці заходи, Німеччиною - проти. Якщо лідери Євросоюзу схвалять запропоновану схему, вона набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія має намір запропонувати ухвалу про обмеження цін на газ до ключової зустрічі міністрів енергетики 24 листопада.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ. Після цього Reuters повідомляло, що країнам ЄС буде запропоновано механізм корекції цін на газ, який потрібний для стримування різких коливань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Російська Федерація
NEWS
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
Шмигаль зробив важливу заяву про евакуацію
DAILY
Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему
Юрій Дощатов, Юлія Акимова Росія гасить світло. Чи можна уникнути блекауту в Україні та утримати енергосистему