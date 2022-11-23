ЄС може відкласти рішення щодо стелі цін на газ: названі терміни

Країни Євросоюзу всі не змогли досягти угоди щодо обмеження цін на газ, тому ухвалення рішення можуть відкласти до наступного саміту ЄС, який планується 19 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica .

Згідно з планами керівництва Євросоюзу, стеля ціни на газ набирає чинності за дотримання двох умов.

Перше - якщо ціна газу протягом не менш як двох тижнів перевищуватиме на Амстердамській біржі 275 євро за МВт/год (близько 3 тисяч за 1 тисячу куб. м).

Друге – якщо різниця з ціною на СПГ перевищує 58 євро протягом періоду не менше 10 днів.

Як вказує La Repubblica, навіть у моменти пікових цін ці дві умови не було дотримано одночасно.

Ідея стелі цін на газ викликає розбіжності всередині Євросоюзу: так, Франція виступає за ці заходи, Німеччиною - проти. Якщо лідери Євросоюзу схвалять запропоновану схему, вона набуде чинності з 1 січня 2023 року.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Європейська комісія має намір запропонувати ухвалу про обмеження цін на газ до ключової зустрічі міністрів енергетики 24 листопада.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ. Після цього Reuters повідомляло, що країнам ЄС буде запропоновано механізм корекції цін на газ, який потрібний для стримування різких коливань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.