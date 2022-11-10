ua ru
Чт, 10 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Пропонують інший механізм. Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 10 листопада 2022 16:28
Пропонують інший механізм. Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ, - ЗМІ Фото: Єврокомісія відмовилась від обмеження цін на газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Європейська комісія відмовилася від ідеї обмеження максимальних цін на газ. Водночас, країнам ЄС запропонують механізм корекції цін на газ, який потрібен для стримування різких коливань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Reuters, ці пропозиції Єврокомісія офіційно представить вже завтра. Більше 10 країн-членів ЄС підтримують більш жорсткі заходи, які включать обмеження максимальних цін на газ на тлі гострої енергетичної кризи, яка спричиняє рекордно високу інфляцію. Проте Єврокомісія, Німеччина та Нідерланди вважають, що таке обмеження поставить під загрозу контракти із постачальниками. Також це може зменшити стимули до зменшення споживання газу.

"Єврокомісія повідомила країнам Європейського союзу, що всеосяжне жорстке обмеження цін на найбільшому європейському газовому хабі TTF майже не вплине на фактичні ціни, однак спричинить юридичні ризики та ризики для постачання палива за чинними контрактами. Дипломати зазначають, що ризики переважають переваги", - йдеться у повідомленні.

Офіційний представник ЄС підтвердив, що Єврокомісія на закритій зустрічі з 27 національними представниками в ЄС замість обмеження цін запропонує механізм корекції ринку. Він передбачатиме встановлення цінового коридору на TTF. За його словами, встановлення фіксованої ціни не поставить під загрозу безпеку постачання. Він підкреслив, що наразі країни перебувають в глобальній конкуренції за СПГ.

Reuters додає, що низка країн ЄС, включно з Польщею та Бельгією, які протягом тривалого часу виступали за запровадження жорсткіших заходів на ринку газу, обурені пропозицією Єврокомісії, оскільки вона не виправдовує сподівань на значне зниження цін.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ.

Раніше стало відомо, що в рамках восьмого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії було введено стелю цін на нафту з РФ.

Також ми писали, що ЄС готовий вивчити "тимчасовий динамічний ціновий коридор" на газ із Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Ціна на газ
NEWS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
Далекобійні ракети в Україні? Байден зробив заяву про HIMARS
DAILY
Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перезавантаження Конгресу. Як пройшли вибори в США і чого чекати Україні від партії Трампа