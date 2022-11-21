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Єврокомісія може представити постанову про обмеження цін на газ до 24 листопада

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Понеділок 21 листопада 2022 16:09
Єврокомісія може представити постанову про обмеження цін на газ до 24 листопада Фото: Єврокомісія може представити постанову про обмеження цін на газ до 24 листопада (flickr.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Європейська комісія планує запропонувати постанову про обмеження цін на газ до ключової зустрічі міністрів енергетики 24 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що більшість держав-членів Євросоюзу закликають до більш активних дій для стримування стрімкого зростання цін на блакитне паливо.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія попередила країни ЄС про неможливість встановлення ліміту цін на газ.

Після цього Reuters повідомляло, що країнам ЄС запропонують механізм корекції цін на газ, який потрібен для стримування різких коливань.

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